Country-Sänger John Prine ist tot!

John Prine ist tot! Der Sänger verstarb an den Folgen einer Corona-Infektion.

John Prine wurde im Krankenhaus behandelt

Wie nun die Familie von John Prine unter anderem gegenüber "Los Angeles Times" bestätigte, ist der Sänger am Dienstag im Vanderbilt University Medical Center in Nashville an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Seit 26. März wurde er in dem Krankenhaus behandelt. Er wurde 73 Jahre alt.

Stars trauern um John Prine

Via Social Media drücken einige ihr Mitgefühl über den Tod von John Prine aus. So äußern sich zum Beispiel oder Sheryl Crow zu dem Ableben des . Bruce Springsteen schreibt, Prine sei "der liebenswerteste Kerl auf der Welt" gewesen. "Ein echter nationaler Schatz und ein Songwriter für die Ewigkeit." Sherly Crow schreibt: "Er singt mit den Engeln". Wann eine Trauerfeier zu Ehren von John Prine stattfinden wird, ist noch nicht bekannt.

