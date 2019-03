Reddit this

Was für eine Tragödie! Wie nun berichtet wird, wurde der Country-Sänger Justin Carter durch eine Kugel aus seiner eigenen Waffe getötet!

Schock-Nachricht für die Musikwelt! Country-Sänger Justin Carter wurde bei den Dreharbeiten zu seinem neusten Musikvideo aus Versehen von einer Kugel aus seiner eigenen Waffe getroffen. Jede Hilfe kam für ihn zu spät...

Country-Sänger Justin Carter stirbt am Set eines Video-Drehs

Country-Sänger Justin Carter galt als der aufstrebende Star der Country-Szene. Jetzt ist der 35-Jährige bei einem tragischen Unfall ums Leben gekommen. So berichtet seine Mutter Cindy McClellan gegenüber "Fox ", dass sich bei seiner Pistole eine Kugel in seiner Tasche gelöst hat: "Die Kugel traf ihn genau an der Ecke seines Auges".

Vor ein paar Wochen schloss Justin seinen ersten großen Plattenvertrag ab und wollte auf Tour gehen, die durch 10 US-Bundesstaaten gehen sollte. Justin hinterlässt seine beiden Töchter Dixie und Kaylee.