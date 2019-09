Große Trauer in der Musik-Welt! Country-Star Kylie Rae Harris ist tot! Die 30-Jährige verunglückte bei einem Autounfall tödlich.

Country-Star Kylie Rae war auf dem Weg zu einem Auftritt

Vor allem in Texas machte sich Kylie Rae Harris in den letzten Jahren einen Namen. Aktuell tourte sie durch New Mexiko und war am Mittwoch noch auf dem Weg zu ihrem Auftritt beim Big Barn Music Festival. Doch bei dem kam sie nie an. Ihr Pressesprecher teilte am Donnerstag dem Magazin "Billboard" mit: "Mit gebrochenem Herzen teilen wir mit, dass Kylie Rae Harris in der letzten Nacht bei einem Autounfall ums Leben kam." Wie es heißt, soll noch ein weiterer Wagen in den Unfall verwickelt gewesen sein, wobei auch ein 16-Jähriger ums Leben kam.

Große Trauer um Kylie Rae

"Alle, die Kylie kannten, wussten, wie sehr sie ihre Familie liebte und darüber hinaus auch die Musik", heißt es durch den Agenten von Kylie. Neben Freuden und Familie hinterlässt Kylie eine sechsjährige Tochter. Wann eine Trauerfeier zu Ehren der Sängerin stattfinden wird, ist noch nicht bekannt.

