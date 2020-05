Countrysängerin Cady Groves mit nur 30 Jahren gestorben!

Countrysängerin Cady Groves ist tot! Die 30-Jährige schloss für immer ihre Augen. Ihr Bruder wendet sich nun mit der traurigen Botschaft an die Öffentlichkeit!

Cady Groves feierte in der Branche große Erfolge

Bereits 2009 hatte Cady Groves mit "A Month of Sundays" ihre erste EP herausgebracht. Ein Jahr später folgte ihr Debütalbum "The Life of a Pirate". Ihre letzte Single erschien drei Jahre später. Nun erschüttert die furchtbare Nachricht über ihr Ableben die Öffentlichkeit. Wie nun ihr Bruder via "Twitter" verkündet, verstarb seine Schwester im Alter von nur 30 Jahren.

Die Familie ist in Trauer

"Der Gerichtsmediziner hat die Autopsie abgeschlossen, und es gab keine Hinweise auf Fremdeinwirkung oder ", heißt es durch Cadys Bruder Cody. Er ergänzt in einem Tweet: "Ruhe in Frieden, kleine Schwester. Ich hoffe, du bist wieder mit Kelly und Casey Groves vereint." Bereits 2007 und 2014 musste sich Cadys Familie von zwei ihrer Familienmitglieder verabschieden. So verstarben von ihr in den jeweiligen Jahren zwei Brüder. Beide wurde nur 28 Jahre alt.

