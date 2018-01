Cousin vergewaltigt acht Monate altes Baby

Diese Tat ist kaum in Worte zu fassen: Ein acht Monate altes Baby wurde in Neu Delhi vergewaltigt – und das offenbar vom eigenen Cousin!

Der 28-Jährige Tatverdächtige wurde mittlerweile festgenommen und hat die brutale Tat mittlerweile gestanden. Er gab an, zu dem Zeitpunkt betrunken gewesen zu sein.

Das grausame Verbrachen soll am Sonntag geschehen sein. Da die Eltern nicht da waren, haben Verwandten auf den Säugling aufgepasst – als diese zur Arbeit gingen, soll der Cousin sich sexuell an ihr vergangen haben. Als die Eltern zurückkamen, fanden sie das Kind schreiend in einer Blutlache.

Das Mädchen habe durch die Vergewaltigung schlimme innere Verletzungen erlitten und musste sich einer mehrstündigen Operation unterziehen. Immer wieder gibt es in Indien verstärkt sexuelle Übergriffe – die Dunkelzahl liegt offenbar sehr hoch.