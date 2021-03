Craig Grant: Der "Oz"-Star stirbt mit 52 Jahren

Fans und Freunde trauern um Craig Grant. Der "Oz"-Schauspieler ist am vergangenen Donnerstag im Alter von nur 52 Jahren verstorben. Bisher ist nicht bekannt, woran er gestorben ist. Laut "THR" steckte er gerade mitten in den Dreharbeiten und sollte am Montag für "All the Queen's Men" vor der Kamera stehen.