Craig Zadan: Der Produzent ist tot

Craig Zadan ist tot. Im Alter von 69 Jahren ist der Filmproduzent gestorben.

Wie mehrere US-Medien berichten, ist der Produzent an den Komplikationen einer Schulter-OP gestorben. „Wir sind fassungslos, dass der Mann hinter so vielen wunderbaren Film-, Theater- und Fernsehproduktionen, viele davon fröhliche Musicals, so plötzlich von uns genommen wurde“, sagte der Chef von NBC , Bob Greenblatt.

Auch zahlreiche - reagierten bestürzt auf seinen Tod. „Es war immer so eine Freude, mit ihm zu arbeiten. Seine Freundlichkeit und Kreativität werden fehlen“, schreibt Barbara Streisand. oder Sean Hayes bekundeten ihr Beileid.

Zunächst hatte er damals bei Theaterproduktionen mitgewirkt und anschließend eine eigene Produktionsfirma gegründet. Zwischen den Jahren 2013 und 2015 hat er außerdem die Oscar-Verleihung produziert.