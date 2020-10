Cristiano Ronaldo: Er hat sich mit dem Coronavirus infiziert

Zwangspause für Ronaldo

Vor dem Spiel gegen Schweden am Mittwoch wurde Ronaldo auf Corona getestet. Der Test fiel positiv aus. Vorerst kann der Fußball-Star also nicht aufs Spielfeld zurückkehren. Er heißt, dass er keine Symptome habe und sich gut fühle. Trotzdem befindet er sich in Isolation, bis er nicht mehr ansteckend ist.