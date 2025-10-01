Cristiano Ronaldo & Georgina Rodriguez: Zoff um den Ehevertrag!
Der Kicker und die Influencerin wollen heiraten, doch nun herrscht Krisenstimmung …
© IMAGO / Anadolu Agency
Seit Jahren wartete Georgina Rodríguez (31) darauf, dass Langzeit-Lover Cristiano Ronaldo (40) ihr endlich die Fragen aller Fragen stellt. Seit August trägt Gio, wie der Kicker seine Liebste nennt, nun endlich stolz ihren drei Millionen Dollar teuren Verlobungsklunker zur Schau. Doch von rosarotem Liebesglück keine Spur, stattdessen herrscht bei dem künftigen Ehepaar dicke Luft! Das Problem: Vor den Hochzeitstag hat Ronaldos Anwaltsteam einen anderen Termin gesetzt – die Unterzeichnung des Ehevertrags!
Ronaldos Ehevertrag sorgt für dicke Luft
Rund 800 Millionen Dollar schwer ist der portugiesische Ballkünstler. Ein Vermögen, das geschützt werden soll. Bei Georgina kommt der juristische Schachzug allerdings gar nicht gut an, heißt es aus dem Umfeld des Paares. Dabei hätte die ehemalige Schuhverkäuferin im Falle einer Trennung kaum Grund zur Klage, denn laut Insider-Informationen würde sie der Ehevertrag mehr als großzügig absichern: 121.000 Dollar pro Monat persönlicher Unterhalt, Immobilien im Wert von 5,6 Millionen Dollar, eine lebenslange Zulage von 110.000 Dollar monatlich plus satte 500.000 Dollar im Monat für die beiden gemeinsamen Töchter Alana (7) und Esmeralda (3) sollen ihr im Scheidungsfall zustehen.
Zusätzlich erhielte Georgina zwei Millionen Dollar jährlich als Sonderzulage sowie zwei Luxusautos aus Ronaldos Fuhrpark. Privatflüge nach Wunsch sowie zwei exklusive Urlaubsreisen pro Jahr sind ebenfalls eingeplant. Klingt nach dem ultimativen Jackpot! Aber nicht für Georgina. Die habe sich längst an ein Leben im Luxus gewöhnt, heißt es. Jetzt fordere sie noch bessere Konditionen – und beiße damit bei Cristiano auf Granit. Die Folge: hitzige Diskussionen hinter verschlossenen Türen!
