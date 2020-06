Crystal Harris: Das Playmate ist schwer krank

Die Frau von Hugh Hefner, Crystal Harris, ist eigentlich für ihre unbeschwerte, fröhliche Art bekannt, doch jetzt hat ihr Arzt ihr eine schlimme Diagnose gestellt: Sie hat die Lyme-Krankheit!

Das war bestimmt erst einmal ein Schock für Crystal und ihren 60 Jahre älteren Mann. Doch das Model lässt sich davon nicht unterkriegen und wendet sich direkt an ihre Fans, um diese über ihre Horror-Nachricht aufzuklären:

Crystal klärt auf: "Was denkst du, was in diesem Fläschchen ist? Nur ein Punkt davon ist nötig!

Jeder dieser Winzlinge ist eine Zecke. Und du würdest es niemals bemerken, wenn sie auf dich klettern."

"Ich wurde gerade mit der Lyme-Krankheit diagnostiziert und habe einen langen, steinigen Weg vor mir. Ich hoffe, ich bleibe die ganze Zeit lang stark und kann das gut bekämpfen. Deswegen wende ich mich an Euch mit einer großen Bitte: Wenn einer von Euch jemals wandern, bergsteigen oder klettern war, lasst Euch auf die Lyme-Krankheit testen. Sie wird vor allem durch Zecken übertragen. Manchmal, aber sehr selten auch von Bremsen oder Mücken."

Doch die 29-Jährige geht noch weiter klärt ihre Fans auf: "Es gibt so viele, die infiziert sind, aber nichts davon merken. Bei mir war das auch so! Ich kann mich nicht daran erinnert, gebissen worden zu sein oder auch nur einen kleinen Ausschlag oder überhaupt irgendetwas gehabt zu haben. Diese Zecken sind so miniklein, dass man das echt nicht bemerkt. Deswegen lasst Euch testen! Und wenn man es nicht behandelt, kann es sogar zu Alzheimer, Parkinson, Demenz, ALS und Multipler Sklerose führen. Bei mir treten auch schon Symtome auf, wie Müdigkeit, Muskel-Zuckungen, geschwollenen Lympfknoten und Erinnerungs-Probleme, sowie Hör- und Seheinschränkungen. Das ist echt keine Kleinigkeit!"

Immerhin hat es eine gute Sache: Der Playboy-Gründer Hugh Hefner muss sich keine Sorgen machen, denn Lyme-Infizierte sind nicht ansteckend - also Knutschen erlaubt!

Außerdem kann sich Crystal auch mit anderen Promis aus Hollywood austauschen, denn sie ist nicht die Einzige, die davon erkrankt ist. Auch Rock-Babe Avril Lavigne hat sich 2014 durch eine Zecke angesteckt und war lange Zeit von der Bildfläche verschwunden. Das gleiche gilt auch für Nachwuchsmodel Bella Hadid und ihren Bruder Anwar Hadid, genauso wie ihre Mutter Yolanda Foster. Alle drei kämpfen gegen die Krankheit gemeinsam. Und bei so viel Unterstützung wird es auch Crystal hoffentlich bald besser gehen!