Dagi Bee: Baby-Hammer! Die YouTuberin macht es offiziell

Sie postete auch einen Schnappschuss, worauf bereits ein kleines Babybäuchlein zu sehen ist. "Wir können es ehrlich gesagt noch gar nicht so richtig fassen, was wir gerade erleben und was für ein unglaubliches Glück wir haben. Wir bekommen ein Baby und könnten nicht glücklicher sein. Ich danke euch allen für die ganze Liebe zu unserem YouTube-Video und all eure Glückwünsche - wir müssen erst mal realisieren, was gerade passiert. Wir danken euch vom Herzen", schrieb die Influencerin zu dem Foto.