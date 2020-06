Daisy Ridley: Mein Vater ist ein Star Trek-Fan

Dabei hatte die Schauspielerin der Hauptrolle im Film nie wirklich etwas mit "Star Wars" zu tun. "Das war ein bisschen wie die Beziehung zu einem entfernten Cousin. Ich wusste dass es das gibt. Ich hab es auch schon mal gesehen. Aber eng war das nie", erklärt Daisy Ridley, die die Schrottsammlerin Rey spielt, etwas schüchtern gegenüber InTouch Online.

Und besonders für die harten Fans kommt es noch schlimmer: "Mein Vater hat mir gestanden, dass er Star Trek eigentlich immer lieber mochte." Ein wahrer Schock, für die Möchtegern-Jedis, denn "Star Trek" gilt als absolutes Gegenstück zu "Star Wars". Sozusagen wie Pepsi für Cola.

Doch Regisseur J.J. Abrams dürfte darüber recht glücklich sein. "Star Wars: Das Erwachen der Macht" spielt 30 Jahre nach "Rückkehr der Jedi-Ritter" und dementsprechend sind die Geschichten der alten "Star Wars"-Filme in der neuen Welt nur noch ein Mythos für die jungen Charaktere Rey (Daisy Ridley) und Finn (John Boyega).

Und so ähnlich war es auch für Daisy selbst. Allerdings schränkt sie ein: "Je mehr ich mich damit befasste, merkte ich aber, wie viel ich eigentlich schon darüber wusste, weil es einfach überall in der Pop-Kultur zu finden ist. Das war ganz verrückt, immer wieder zu merken 'Hey, den kenn ich doch!'"

Am 17. Dezember startet "Star Wars" in Deutschland in den Kinos.