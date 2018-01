Dakota Johnson: Schwanger von Chris Martin?

Daota Johnson und Chris Martin sind erst seit wenigen Wochen ein Paar. Doch offenbar kann es den beiden gar nicht schnell genug gehen! Denn wie berichtet wird, ist der "Fifty Shades of Grey"-Star schon schwanger!

50 Shades of Grey: Dakota Johnson beschwert sich über langweilige Sex-Szenen

Dakota Johnson: Sie versteckt ihren Bauch

Erst kürzlich tauchten Bilder von Dakota Johnson und Chris Martin auf, die sie verliebt am Strand zeigten. Beide strahlten bis über beide Ohren. Und das soll einen bestimmten Grund haben - Dakota Johnson und Chris Martin sollen wirklich ein Baby erwarten! "Sie versteckt ihren Bauch und hat neuerdings dieses eindeutige Strahlen an sich", so der Bekannte.

Dakota Johnson träumt vom Mamasein

Dass Dakota Johnson und Chris Martin den Turbo-Gang einlegen, wundert den Bekannten nicht. "Es hat sich sehr schnell zu etwas sehr Ernstem entwickelt, es würde keinen überraschen, wenn sie schwanger ist." Außerdem erklärt er, dass sich die 28-Jährige schon lange ein Baby wünscht. Für sie wäre es das erste Kind. Chris Martin hat bereits zwei Kids mit Gwyneth Paltrow, Tochter Apple und Sohn Moses.