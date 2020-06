"Dance Dance Dance"-Favorit Luca Hänni: Bald auch bei "Let's Dance"?

Ob der ganze Spaß am Tanzen auch zum Sieg führt, wird sich noch zeigen. Doch Luca Hänni hat Blut geleckt. Er würde jetzt auch super gerne bei "Let'S Dance" mitmachen. "Was mich sehr reizen würde, wäre "Let’s Dance". Da würde ich gerne mal dabei sein. Das ist dann ja im Vergleich zu "Dance Dance Dance" mit einer Partnerin zusammen und das ist natürlich sehr schwierig und nochmals eine andere Herausforderung", verriet Luca Hänni weiter. Vielleicht sehen wir also schon bald wieder auf dem Tanzparkett.