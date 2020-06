"Dance Dance Dance"-Star Bahar Kizil wieder schlank: 3 (!) Kleidergrößen weniger!

Neben dem Trainingsprogramm setzt die Sängerin auf eine Ernährungsumstellung. "Ich versuche, komplett auf Kohlenhydrate wie Pasta, Reis und Pizza zu verzichten. Ich esse mehr Suppe, Salat, Fleisch und Fisch", verrät sie. Und die Arbeit an der Traumfigur dauert an. "Momentan fokussiere ich mich darauf, viel Sport zu machen. Ich nehme Ballettunterricht und habe noch immer meinen Personal Trainer in Köln."

Druck will sich die 29-Jährige aber nicht machen. "Ich habe mich noch nie so wohl gefühlt in meinem Körper wie momentan."