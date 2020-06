"Dance Dance Dance"-Star Sandy Mölling: Süße Baby-Überraschung

"Dance Dance Dance"-Beauty Sandy Mölling hat selbst auch zwei Kids. Mit ihren beiden Söhnen und ihrem Freund lebt die Ex-No Angels-Sängerin in Amerika. Doch so happy sie und ihre kleine Familie sind, erst vor wenigen Tagen machte die 36-Jährige eine traurige Beichte. Sandy Mölling erlitt vor knapp 10 Jahren eine Fehlgeburt! "Ich kann mich glücklich schätzen 2 relativ unbeschwerte Schwangerschaften erlebt zu haben. Nach einer Fehlgeburt vor neuneinhalb Jahren gingen die Schwangerschaften danach zum Glück super aus. Ich habe zwei tolle Jungs und freue mich jeden Tag, den beiden beim Großwerden zusehen zu dürfen", schrieb sie sentimental in einem Post. Umso glücklicher ist sie, jetzt ihre zwei Jungs in den Armen zu halten.