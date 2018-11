Reddit this

Dancing on Ice 2019: Das sind die Kandidaten

Es wird heiß auf dem Eis! Die Kandidaten der Sat.1-Show "Dancing on Ice" stehen endlich fest.

Ab dem 6. Januar (sonntags, 20:15 Uhr) flimmert die Show "Dancing on Ice" wieder über die -Bildschirme. 2006 gab es die Sendung schon mal. Allerdings lief sie damals auf . Das Konzept: Acht wollen die Jury mit ihren Schlittschuh-Künsten überzeugen. Moderiert wird das Spektakel von Marlene Lufen und Daniel Boschmann.

Das sind die Kandidatinnen

verkündete bereits auf ihrem -Account, dass sie bald übers Eis flitzen wird. "Ich freue mich schon so sehr auf diese Zeit", schrieb sie. Ihr Partner ist Joti Polizoakis, mehrfacher deutsche Meister im Eistanz. Konkurrenz bekommt Sarah von Curvy Model Sarina Nowak. Die 25-Jährige wurde durch "Germany's next Topmodel" bekannt, lief u.a. schon bei der "Swimmiami Sports Illustrated Swimsuit". Ob sie mit ihrem sexy Kurven auch die Jury überzeugen kann?

Auch dabei: Dschungelnatter Desiree Nick. Die 62-Jährige ist nicht nur Kabarettistin und Fernsehstar, sondern auch ausgebildete Ballerina. Das könnte ihr sicherlich zugute kommen. Ihr den Sieg streitig machen könnte allerdings Moderatorin Aleksandra Bechtel. Sie ist vor allem durch ihre Zeit bei dem mittlerweile eingestellten Sender VIVA bekannt. Danach moderierte sie u.a. " ". Mit ihrer Teilnahme bei "Dancing on Ice" meldet sie sich endlich aus der Baby-Pause zurück.

Und wer sind die Männer?

Niemand Geringeres als John Kelly steht schon in den Startlöchern. Durch die " " wurde er über Nacht zum gefeierten Star. Zwar stand er nie so doll im Rampenlicht wie seine Geschwister Maite, Joey oder Angelo, doch das könnte sich durch seine Teilnahme ganz schnell ändern. Auch Spitzensportler Kevin Kuske will sein Glück versuchen. Er ist vierfacher Olympiasieger im Bobfahren - und stolze zwei Meter groß. Mit Eis kennt er sich auf jeden Fall schon mal aus. Wie es mit den Pirouetten klappt, wird ich zeigen…

Das sind die Promi-Kandidaten von "Dancing on Ice" Foto: SAT.1/ Mark Rehbeck

Doch es ist noch eine weitere Sportskanone dabei. Tanzcoach Detlef D! Soost gilt als sehr ehrgeizig. Ob er auch mit auf dem Eis mit seinen Dance Moves überzeugen kann? Letzter in der Runde: Schauspieler Timur Bartels. Der 23-Jährige ist den meisten Zuschauern aus der -Serie " " bekannt. Er darf mit der 21-jährigen Profi-Eiskunstläuferin. Amani Fancy über Eis fegen.

Wer am Ende die Nase vorne hat? Das wird sich erst ab Anfang Januar zeigen...