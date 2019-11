Dancing on Ice: Aus für Klaudia mit K? So geht es ihr nach dem Sturz

Eigentlich wollten die "Dancing on Ice"-Kandidaten am Sonntag zeigen, was sie auf dem Eis drauf haben. Doch die Show wurde von einem bösen Vorfall überschattet. Bei den Proben verletzte sich Klaudia mit K. "Gerade haben sich alle schön eingelaufen, dann ist Klaudia mit K gestürzt", verkündete Moderatorin Marlene Lufen.

So geht es Klaudia mit K nach dem Sturz

Doch was war passiert? Im Backstage-Bereich fuhr jemand von hinten das Model um. Sie stürzte auf ihr Bein - und verletzte sich. In ihrer -Story gab sie jetzt ein Gesundheits-Update. "Ich kann es auch kaum glauben. Zehn Minuten vor der Live-Show ist ein Unfall passiert. Ich bin einfach fassungslos", klagte sie ihr Leid. Glücklicherweise hatte Klaudia ihren Auftritt schon am Freitag. Dabei konnte sie so überzeugen, dass sie von den Zuschauern in die nächste Runde gewählt wurde.

"Dancing on Ice"-Auftakt: Neues Konzept verprellt die Zuschauer

Ist ihr nächster Auftritt jetzt etwa in Gefahr? Nein. Mittlerweile steht Klaudia sogar wieder auf dem Eis. "Es geht mir heute schon viel besser. Das Bein tut manchmal noch weh, aber nur, wenn ich doof aufkomme. Wir waren heute aber noch mal im Krankenhaus! Entwarnung: Es ist nur eine starke Prellung", berichtet sie in ihrer Instagram-Story. "Das ziehen wir durch. Wir sehen uns also in der nächsten Show!"

