Dancing on Ice: Offiziell bestätigt! Das sind die Kandidaten

Am 15. November startet endlich wieder die neue Staffel von "Dancing on Ice". Zehn wagen sich wieder aufs Glatteis, um Jury und Publikum mit ihrer Performance zu überzeugen. Wer wird in die Fußstapfen von Eisprinzessin Sarah Lombardi treten?

Ein Liebespaar und zwei Influencer sind dabei

Im "Promi "-Finale wurde bereits bekannt gegeben, dass der Zweitplatzierte dabei ist. Er wird von Freundin Ramona Elsener trainiert. Ob es beim Training wohl zur Beziehungskrise kommt? Dem Sieg streitig machen will Joey auf jeden Fall Hottie André Hamann. Er modelte nicht nur schon für bekannte Marken wie "Hugo Boss", "Calvin Klein" und "Dolce & Gabbana", sondern hat sich auch als Influencer einen Namen gemacht. 1 Millionen Abonnenten folgen ihm auf . Doch auch hat eine große Community. Die Ex-"Bachelorette" fand im zwar nicht ihren Traummann, dafür konnte sie sich stolze 480.000 Follower sichern. Mal sehen, ob die auch für sie zum Telefonhörer greifen...

Tanzt sich Eric Stehtfest zum Sieg?

Auch Peer Kusmagk wagt sich aus Eis. Der ehemalige "GZSZ"-Darsteller ist vor kurzem zum zweiten Mal Papa geworden. Jetzt wagt er die nächste Herausforderung. Bei "Dancing on Ice" wird er auf ein weiteres "GZSZ"-Gesicht treffen. Eric Stehfest hat bereits Tanzerfahrung. 2016 belegte er bei "Let's Dance" den vierten Platz. Ob das wohl ein Vorteil ist?

Janni & Peer Kusmagk: Trennung nach Yokos Geburt?

Diese drei Powerfrauen wollen überzeugen

Mit Nadine Angerer ist auch eine Sportlerin im Rennen um den Titel dabei. Als Torhüterin der deutschen Fußballnationalmannschaft kennt sie sich mit hartem Training aus. Mal sehen, ob auch ein verborgenes Eislauf-Talent in ihr schlummert. Auch mit dabei: Klaudia mit K. Die 23-Jährige überzeugte bei "Germany's next Topmodel" mit ihrer lustigen Art sogar Modelmama . Ob sie jetzt auch die "Dancing on Ice"-Jury um den Finger wickeln wird? Das will auch . Die Schauspielerin konnte sich in der Vergangenheit den Sieg bei " " sichern. Der nächste Pokal ist zum Greifen nah...

Simon Lorinser: So heiß ist der Model-Freund von Jenny Elvers!

Jens Hilbert tauscht Pferdestall gegen Eisfläche

Die letzten in der Runde sind Lina Larissa Strahl und Jens Hilbert. Sie wurde als Bibi Blockberg deutschlandweit bekannt. Doch auch als Synchronsprechern machte sich Lina einen Namen. Sie lieh schon Charakteren aus "Vaiana", "Chaos im Netz" und "Ugly Dolls" ihre Stimme. Konkurrent Jens Hilbert ist Unternehmer und hat bei "PBB" bereits TV-Erfahrung gesammelt. Außerdem ist er passionierter Springreiter, gehört zu den besten 2000 weltweit. Bleibt abzuwarten, ob er auf dem Eis genauso ehrgeizig ist...

Kürzlich überraschte "Dancing on Ice"-Siegerin mit Pony. Die Bilder seht ihr im Video: