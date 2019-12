"Dancing on Ice"-Sieger: Eric Stehfest beendet seine TV-Karriere

Er ist der strahlende Gewinner! Nach seinem "Dancing on Ice"-Sieg überrascht Eric Stehfest mit einer Verkündung, die seinen Fans so gar nicht gefallen dürfte...

Er verwies alle Konkurrenten auf ihre Plätze!

Gestern Abend war es soweit: Auf Sat.1 lief das große Finale von "Dancing on Ice" über die Bildschirme der Zuschauer,

Am Ende des Abends stand fest: Eric Stehfest ist der strahlende Sieger der zweiten Staffel - doch nach diesen freudigen Neuigkeiten mussten seine Fans eine überraschende Verkündung verkraften...

Nach seinem "Dancing on Ice"-Sieg: Eric Stehfest beendet seine TV-Karriere

Zu den Songs "Someone Like You" und "Can't stop the feeling" begeisterten der GZSZ-Schauspieler mit seiner Partnerin nicht nur das Publikum, sondern entlockte der kritischen Jury auch zweimal die Bestwertung:

"Du bist der beste Promi, der hier je auf dem Eis stand“, erklärte Juror Daniel Weiss.

Nach seinem Sieg sorgte Eric Stehfest dann auch noch mit einer ganz persönlichen Verkündung für eine Überraschung: Der GZSZ-Star erklärte, sich mit seinem "Danicng on Ice"-Titel aus der Öffentlichkeit verabschieden zu wollen!

"Ich werde mich als Eric Stehfest aus der Öffentlichkeit zurückziehen – und das hier bei 'Dancing on Ice' ist ein ganz, ganz krönender Abschluss gewesen", so Eric Stehfest Sie kurz vor der Siegerehrung, "Ich muss meine Kraft dafür nutzen, die Menschen da draußen an sich zu erinnern."

Auf der Aftershow-Party erläuterte der frischgebackene Vater seinen Entschluss gegenüber Promiflash:

"Ich muss gestehen, ich brauche jetzt erst mal Zeit, um nachzudenken. Ich bin als Schauspieler losgezogen und wusste nicht, wer Eric Stehfest ist. Ich habe mich hinter Rollen versteckt. Hier auf dem Eis stand Eric Stehfest."

Nun wolle sich der Schauspieler Zeit nehmen, um zu schauen, wie es weitergehen soll - seine Fans dürften also gespannt sein!