Daniel Brühl: Schwerer Schicksalsschlag!

Daniel Brühl leitete die Bar Gracia in Berlin. Nur neun Monate nach der Eröffnung im Prenzlauer Berg ist schon wieder Schluss: Der Schauspieler muss die Bar schließen. „Das Restaurant hat vor zwei, drei Wochen zugemacht“, bestätigt seine PR-Agentin Regine Baschny in der „Bild“-Zeitung. „Es wurde einfach nicht so angenommen“, sagt sie weiter.