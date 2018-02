Daniel Brühl: Überraschende Hochzeits-Nachrichten!

Huch, da haben wir aber definitiv alle was verpasst! Seit 2010 ist Daniel mit er Psychologin Felicitas Rombold liiert. Die beiden krönten ihr Glück durch die Geburt ihres Sprösslings Anton im Jahr 2016.

Jetzt überrascht Daniel seine Fans mit den nächsten Liebes-Neuigkeiten! Er und Felicitas sind verheiratet. Wie konnte er diese Sensation vor seinen Fans so lange geheim halten?

Daniel Brühl: Schwerer Schicksalsschlag!

Daniel Brühl und Felicitas Rombold haben geheiratet

Damit hätten seine Fans wohl kaum gerechnet. Auf der Berlinale lüftet Daniel durch Zufall sein süßes Hochzeits-Geheimnis. So verrät er gegenüber "Bunte": "Ein Kind zu haben, relativiert alles. Der kleine Racker ist jetzt das Allerwichtigste. Und meine Frau selbstverständlich auch." Auf die Nachfrage, warum Daniel Felicitas als seine Frau bezeichnet, lächelt Daniel verschmitzt und antwortet: "Ja, ja! Das haben wir zum Glück geheim halten können. Bis jetzt!"

Daniel Brühle: Familie ist ihm wichtig

Auch wenn Daniel mit seiner Karriere auf der absoluten Überholspur ist, scheint er seinen größten Fokus auf die Familie zu legen. So berichtet er ebenfalls: "Film und Gedöns, selbst ein riesengroßes Poster mit deinem Gesicht am Sunset Boulevard in Los Angeles ist super, aber Familie ist der absolute Knaller."