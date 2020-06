Daniel Craig tritt gegen Daniel Day-Lewis an

In der Kategorie "Bester Schauspieler" wurde Craig von britischen Kinobesuchern nominiert und tritt damit gegen Robert Downey Jr, Martin Freeman, Christoph Waltz und "Lincoln"-Darsteller Daniel Day-Lewis an. Damit wird sich der 44-Jährige "007"-Schauspieler gegen gleich zwei aktuelle Oscar-Gewinner durchsetzen müssen, da sowohl Day-Lewis als auch Waltz frische Goldjungen zuhause stehen haben. "Skyfall" kann jedoch auch so schon einen Erfolg verbuchen, so führt das Agenten-Franchise mit insgesamt sechs Nominierungen das Filmevent an, darunter "Bester Thriller", "Bester britischer Film", "Bester Regisseur" und "Beste Schauspielerin", wo sich Dame Judi Dench gegen Konkurrentinnen wie Anne Hathaway und Jennifer Lawrence messen wird. Die Veranstaltung wird am 24. März stattfinden. © WENN