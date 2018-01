Daniel Fehlow: Schockierende Alkohol-Beichte!

Seit mittlerweile 22 Jahren ist Daniel Fehlow bei „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ als „Leon Moreno“ zu sehen.

Der GZSZ-Star hat sich neben der Arbeit für die Serie noch ein zweites Standbein aufgebaut und verkauft seinen eigenen Likör. Jetzt schockt der Schauspieler mit einer krassen Alkohol-Beichte, denn einmal kam er im Vollrausch zum Set.

„Ich bin einmal direkt nach einer Berlinale-Party zum Set gefahren worden. Ich hatte noch sehr viele Szenen zu drehen, aber da ging nicht mehr so viel“, sagte Daniel Fehlow im Interview mit der „Berliner Morgenpost“. „Der Regisseur hat dann viel Text an die Kollegen verteilt. Komischerweise hatten wir am Ende des Tages aber sogar Vorlauf.“

Der GZSZ-Star hat auch verraten, weshalb er sich ein zweites Standbein aufgebaut hat: „Die Film- und Fernsehlandschaft ist manchen nach vielen Jahren auch etwas zu einseitig. Ich habe als Ausgleich zusätzlich noch meine Werkstatt, in der ich Holzarbeiten anfertige. Ich baue auch die Messestände für unseren Likör“, so der Schauspieler.