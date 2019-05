Daniel Hartwich & Joachim Llambi: Jetzt eskaliert der Streit!

Dass sich und gerne mal vor der Kamera anfrotzeln, ist kein Geheimnis. Doch jetzt eskalierte die Situation endgültig!

Lautstarker Streit in der Werbepause

Laut der "BILD"-Zeitung kam es letzte Woche während der Werbepause zu einer lautstarken Auseinandersetzung zwischen den beiden. Doch was war passiert? Joachim Llambi sorgte mit seinem Liebesleben in den letzten Tagen reichlich Schlagzeilen. Nach der Trennung von Freundin Rebecca Rosenschon kehrte er wieder zu seiner Frau Ilona zurück. Klar, dass sich Daniel einen kleinen Seitenhieb in der Live-Sendung nicht verkneifen konnte. Für Joachim ein Unding! In der Werbung stellte er den "Let's Dance"-Moderator zur Rede. Angeblich warf er ihm vor, sich wie immer zu wichtig zu nehmen. Die lautstarke Auseinandersetzung blieb auch dem Publikum nicht verborgen. Doch so richtig in den Griff bekam die beiden Streithähne niemand. Die beiden beruhigten sich erst ca. 30 Sekunden vor Ende der Werbepause wieder.

Haben sich Daniel Hartwich und Joachim Llambi wieder vertragen?

Und was sagt Chef-Juror Llambi dazu? "Wir hatten eine Meinungsverschiedenheit, weil sowas nicht in eine Live-Show gehört“, erklärte er gegenüber der BILD-Zeitung. „Wir sind aber erwachsen und haben uns ausgesprochen draußen – da, wo Herr Hartwich gerne eine raucht in der Pause und ich ein Wasser trinke. Das Schlimmste ist, wenn man Dinge unausgesprochen lässt. Wir haben es geklärt und jetzt ist es auch wieder in Ordnung."