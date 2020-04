Daniel Katzenberger & Lucas Cordalis: Pikante Sex-Enthüllung!

Seit der Geburt von Töchterchen Sophia ist nichts mehr wie zuvor. Die Kleine ist der ganze Stolz von und . Doch das Elternsein hat auch seine Nachteile...

Daniela Katzenberger lässt sich gehen

Daniela hat ihre heißen Outfits mittlerweile gegen Schlabberlooks eingetauscht. Wann sich Daniela das letzte Mal so richtig sexy für ihren Mann rausgeputzt hat? "Ich würde sagen rund um das Zeugungsdatum von Sophia. Als sie schwanger war, hat sie sich wirklich voll gehen lassen", erzählt Lucas Cordalis in der Sendung "Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca". "Ich möchte das Gefühl haben, dass meine Frau auch für mich mal was Schönes anzieht. Man muss auch sein eigenes Auge mal wieder verwöhnen und nicht nur seine verratzte Frau auf der Coach erleben." Dazu kommt, dass Tochter Sophia immer noch im Ehebett der beiden schläft. "Da kann man sich vorstellen, dass es sich sehr schwierig gestaltet das Bienchen auf das Blümchen zu kriegen", so Daniela.

Lucas Cordalis wünscht sich sexy Dessous

Lucas hat sich etwas überlegt, um wieder etwas Schwung in ihr Liebesleben zu bringen. Zu Danielas 33. Geburtstag gehen die beiden in einem Dessous-Laden shoppen. Doch so richtig einigen können sich die beiden nicht. Während Daniela lieber eine gemütliche Schlafanzughose kaufen möchte, steht Lucas auf transparente Unterwäsche. Ob sich die beiden noch einig werden? Das erfahrt ihr heute Abend um 20:15 Uhr bei RTLzwei...

