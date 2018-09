Daniel Küblböck: Deshalb wird er nicht für tot erklärt

Reddit this

Die Crew der AidaLuna haben sofort alle Rettungsmaßnahmen eingeleitet. Sofort suchten mehrere Schiffe sowie Helikopter nach – bisher ohne Erfolg. Die Suche wurde abgebrochen, denn nach so langer Zeit gibt es keine Überlebenschancen mehr.

Schon mehr als 36 Stunden ist es her, dass Daniel Küblböck über Bord ging. Bei der Wassertemperatur von rund 10 Grad in Neufundland wird es sogar für erfahrene Schwimmer schon nach wenigen Minuten lebensgefährlich.

Nach 6 Monaten kann Daniel Küblböck für tot erklärt werden

"Wer bei einer Fahrt auf See, insbesondere infolge Untergang des Schiffes, verschollen ist, kann für tot erklärt werden, wenn seit dem Untergang des Schiffes oder dem sonstigen die Verschollenheit begründenden Ereignis sechs Monate verstrichen sind“, heißt es im Verschollenheitsgesetzes. Wenn Daniel Küblböck also in den kommenden 6 Monaten nicht gefunden wird, kann er danach für tot erklärt werden.

Suizid-Gedanken? Kreisen deine Gedanken darum, sich das Leben zu nehmen? Sprich mit anderen Menschen darüber. Hier findet ihr Hilfe: Unter 0800/111 0 111 oder 0800/111 0 222 findet ihr kostenfrei Hilfsangebote in vermeintlich auswegslosen Lebenslagen.