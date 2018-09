Daniel Küblböck: Dieter Bohlen entschuldigt sich!

war derjenige, der damals 2002 bei entdeckte. Kein Wunder, dass nun, nach dem rätselhaften Verschwinden des 33-Jährigen, alle auf ein Statement des Poptitan warteten. Als es dann kam, trauten viele jedoch ihren Augen nicht. In seiner Video-Botschaft trug Dieter Bohlen einen Pullover mit der Aufschrift "Be one with the Ocean" - ziemlich makaber, wenn man bedenkt, dass Daniel Küblböck wenige Stunden zuvor offenbar in den Nordatlantik gesprungen ist.

Dieter Bohlen: Peinlicher Auftritt sorgt für Entsetzen

Dieter Bohlen spricht Klartext

Die Kritik ließ nicht lange auf sich warten: Viele User beschwerten sich bei Dieter für seine Kleiderwahl und unterstellten ihm sogar böse Absicht. Doch das wollte der DSDS-Chef dann doch nicht auf sich sitzen lassen. In einem zweiten Video beteuert er nun: "Hallo Leute, ich bin gerade erst gelandet, deshalb melde ich mich erst jetzt. Das ist völlig falsch rübergekommen. Mir tut das total leid, wenn ihr es falsch verstanden habt. Daniel war echt ein Freund, den hab ich total lieb gehabt, wir haben uns gut verstanden, und ich wollte ihm was Nettes sagen. Wenn ihr das falsch verstanden habt oder so, dann tut's mir wirklich leid, und, ähm, sorry."

Daniel Küblböck: Das berichten die Passagiere an Bord

Mit seinen ehrlichen Worten konnte Dieter Bohlen die Wogen dann auch schnell glätten: Die Fans glauben ihm, dass es sich bei der Wahl seines Pullis nur um ein Missgeschick handelte - und nicht um böse Absicht.