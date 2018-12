Daniel Küblböck: Eine gute Freundin packt aus!

Der -Star verschand am 9. September von einem Kreuzfahrtschiff und ging über Bord. Für Familie oder auch Freunde ist das noch immer kaum vorstellbar. Trotz einer großen Suchaktion konnte der Sänger nicht gefunden werden.

Kristina Bach vermisst Daniel Küblböck

Schlagersängerin Kristina Bach war mit gut befreundet und kann immer noch nicht glauben, was auf der AIDALuna passiert sein soll. Er war für sie wie ein Familienmitglied: "Ich vermisse meinen Bruder", sagte die 56-Jährige in einem Interview mit der "Bunten".

"Wir haben nicht unbedingt Weihnachten zusammen gefeiert, aber immer die Geburtstage. Und ich denke jetzt ganz besonders an die ganz, ganz nahen Angehörigen. Das muss wahnsinnig schwer sein, man kann das gar nicht in Worte fassen", so die Schlagersängerin weiter.

Zunächst hatte sie gehofft, dass er doch noch lebend gefunden wird - mittlerweile hat sie die Hoffnung aber aufgegeben. Kennengelernt haben sie sich übrigens in einer Talkshow im Jahr 2010 - seitdem waren sie befreundet und verbrachten viel Zeit miteinander.