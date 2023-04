Daniel Küblböck: Eklat um den verschollenen "DSDS"-Star!

"Wir wollen natürlich auch an tolle Persönlichkeiten dieser Show erinnern und Daniel Küblböck war so eine Persönlichkeit. Auch er hat einen Nummer-1-Hit hier abgeliefert und er ist und bleibt ein Teil dieser Sendung und dieser Geschichte", verkündete Moderatorin Laura Wontorra. Kurz danach performte Menderes Bağcı seinen Hit "You Drive Me Crazy". Doch schon nach dem ersten Refrain wechselte er zum Song "We Are the Champions" von Queen.