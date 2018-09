Daniel Küblböck: Harte Vorwürfe gegen Dieter Bohlen!

Das Rätsel um das Verschwinden von ist immer noch nicht gelöst! Am Wochenende soll der 33-Jährige vom Bord der "AIDAluna" gesprungen sein und gilt seither als vermisst. Familie und Freunde stehen unter Schock - auch . Doch muss jetzt diese bitterbösen Vorwürfe verkraften!

Daniel Küblböck: Die Suche wurde eingestellt!

Sarah Knappik macht Dieter Bohlen Vorwürfe

Nach dem Verchwinden von Daniel Küblböck kamen traurige Details aus seinem Leben ans Licht. Der Musiker soll an seiner Schauspielschule gemobbt worden sein. Das soll Daniel psychisch schwer belastet haben. Doch wenn es nach geht, ist besonders einer Schuld daran, dass es dem -Star schlect ging: Poptitan Dieter Bohlen!

Bei greift die Blondine den DSD-Juror heftig an!

Welcome bei Dieters Tages Show! Wisst ihr eigentlich, was das gefühlsmäßig mit einem macht einen öffentlichen Stempel zu bekommen? Wie z.B. Nervnatter, Teppichluder oder Kermit der Frosch? Wir haben jegliche Verantwortung unseren Künstlern in Deutschland gegenüber verloren. So ein kleiner Kosename oder als Witzfigur dargestellt zu werden kann auch starke Depressionen auslösen! Weil, egal wo du hingehst, die Leute dich so nennen wie Dieter oder andere dich dargestellt haben. Die Menschen haben dann ein gefestigtes Bild in ihren Köpfen, was Jahre dauern kann, bis man es weg bekommt", schreibt sie wütend auf ihrer Seite.

Daniel Küblböck: Dieter Bohlen entschuldigt sich!

Und sie geht noch weiter! "Dieter, du warst selbst ausgegrenzt, wieso ziehst du Quote mit Mobbing von Anderen? Du könntest sie auch stärken! Diesen Pullover mit dem Statement zu tragen, finde ich mehr als geschmacklos! Nicht jeder ist sich bewusst, was es für ein Ausmaß haben kann, wenn sich über jemanden in solchen Formaten lustig gemacht wird!"

Dieter Bohlen: Pulli-Fail

Als Dieter Bohlen sein erstes Statement zu dem Verschwinden von Daniel Küblböck gab, trug er einen Pulli mit der Aufschrift: "Be one with the Ocean" (Sei eins mit dem Meer") Dass diese Kleiderwahl nicht gerade gut ist, findet nicht nur Sarah Knappik. Auch die Fans des - sind erschüttert. Mittlerweile hat sich Dieter dafür entschuldigt.