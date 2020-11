Daniel Küblböck: Hoffnung geplatzt! Seine Familie ist völlig verzweifelt

"Für uns ist nicht nachvollziehbar, was sich diese Person damit anmaßt“, sagt Günther Küblböck (55). Der Vater des verschollenen Sängers Daniel Küblböck († 33) meint mit „Person“ Daniels Ex-Assistentin. Zwei Jahre ist es her, dass der Künstler vom Deck des Kreuzfahrtdampfers „Aida Luna“ verschwand. Trotzdem will seine Familie die Hoffnung nicht aufgeben. Vielleicht wird Daniel doch noch lebend gefunden!

Aber nun liegt dem Gericht ein Antrag vor, Daniel Küblböck für tot erklären zu lassen. Seine frühere Assistentin hat ihn eingereicht. Jeder Versuch, das Verfahren zu stoppen, scheiterte.

„Er hatte sich etwa drei Jahre vor dieser unglücklichen Schiffsreise von ihr getrennt“, erinnert sich Daniels Stiefmutter Marianne (53). „Bewusst und mit Absicht. Er wollte nicht mehr mit ihr zusammenarbeiten.“

Daniel Küblböcks Familie ist mit den Nerven am Ende

„Allerdings war er auch manchmal zu vertrauensselig“, erzählt seine Stiefmutter. Seiner früheren Assistentin wird er sicherlich auch vertraut haben. Schwer zu sagen, ob er da jedes einzelne Dokument genau gelesen hat, das sie ihm zur Unterschrift vorlegte. Eine Lebensversicherung, hohe Rechnungen? „Wo er überall Unterschriften geleistet hat! Wer weiß?“, fürchtet Marianne.