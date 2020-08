Daniel Küblböck: Instagram-Rätsel! Was Vater Günther nun verrät, sorgt für Gänsehaut

Genauso merkwürdig ist auch, dass Daniel Küblböck nun zeitgleich für tot erklärt werden soll - ohne Einwilligung seiner Familie. Seine frühere Assistentin soll das Verfahren in die Wege geleitet haben. Daniel hat nun nur noch wenige Tage Zeit, sich beim Amtsgericht in Passau zu melden, um den Vorgang zu stoppen. Für seine Familie wäre die Todeserklärung ein schwerer Schlag. "Wir vermissen Daniel jeden Tag und der Gedanke, dass er womöglich frühzeitig für tot erklärt wird, tut weh", so Günther Küblböck.

Daniel Küblböck wäre am 27. August 35 Jahre geworden, sein Verschwinden jährt sich am 9. September zum zweiten Mal. Für seine Angehörigen werden schon allein aus diesem Grund die nächsten Wochen nicht leicht werden...