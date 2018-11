Daniel Küblböck: Jetzt kommt endlich die GANZE Wahrheit raus!

Reddit this

Es wird nicht ruhig um ! Vor knapp drei Monaten verschwand der Star spurlos von Bord der "AIDAluna". Was genau geschah und wie es dem Star zu dem Zeitpunkt seines Verschwindens ging, war lange unklar - bis jetzt!

Daniel Küblböck: Sein Vater packt aus! Das waren seine Zukunftspläne

Daniel Küblböck: Kommt jetzt Licht ins Dunkel?

Am 17. Dezember soll nun eine Biografie erscheinen, die ein neues Licht auf das Leben und die Verfassung von Daniel Küblböck werfen soll. Die Autorin Nicole Prylutzki soll Daniel schon lange vor dem furchtbaren Ereignis gekannt und ihn bei Partys sowie Drehs begleitet haben, so berichtet es "tz.de". Gibt dieses Buch endlich die lang ersehnten Antworten auf so viele Fragen nach seinem Verschwinden? Ein erster Auszug bringt schon jetzt etwas Lichts ins Dunkel...

Daniel Küblböck wirkte abgekämpft

Wie es in dem Buch heißt und von "tz.de" zitiert wird, soll Daniel eine ganz andere Außenwirkung gehabt haben, als die des schillernden Paradiesvogels. So heißt es: "Er war viel dünner und schmächtiger als er im Fernsehen rüberkam, aber das ist bei den meisten so. Er wirkte müde und abgekämpft von den vielen Terminen auf mich. Fast tat er mir leid, denn ich wusste, wie gnadenlos das Showgeschäft Menschen ausquetschte." Ebenfalls heißt es weiter: "Wie kaum ein anderer Künstler spaltete er die Nation. Daniel wurde geliebt oder gehasst. Kalt ließ er die Wenigsten." Ehrliche Worte, die nicht treffender hätten formuliert werden können.