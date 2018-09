Was hat nur zu diesem fatalen Schritt bewegt? Allen Erkenntnissen zufolge ist der 33-Jährige vergangenes Wochenende freiwillig von Bord eines Kreuzfahrtschiffes gesprungen - in den eiskalten Nordatlantik. Die Suche nach dem Sänger blieb ergebnislos, Überlebenschancen im Wasser gibt es nicht.

Daniel Küblböck: Video aufgetaucht! Darum darf sein Vater es nicht sehen

Angehörige und Freunde von Daniel Küblböck können nicht glauben, dass sich der ehemalige -Star wirklich das Leben nehmen wollte. Und tatsächlich bleiben viele Hintergründe ungeklärt - und höchst mysteriös.

Daniel Küblböck: Viele Fragen bleiben offen

Besonders zu Daniel Küblböcks offenbar neu angelegten Instagram-Profil "Rosa_Luxem" gibt es schockierende Enthüllungen. Und auch das letzte von Daniel gepostete -Foto sorgt für Ratlosigkeit.

Fest steht: Es tauchen immer mehr Ungereimtheiten auf, die das Verschwinden von Daniel Küblböck in ein anderes Licht rücken - und Zweifel sähen. Was geschah wirklich an jenem verhängnisvollen Morgen an Deck der AIDAluna?

Welche schockierenden Enthüllungen nun ans Licht gekommen sind, erfahrt Ihr im Video:

Suizid-Gedanken? Kreisen deine Gedanken darum, sich das Leben zu nehmen? Sprich mit anderen Menschen darüber. Hier findet ihr Hilfe: Unter 0800/111 0 111 oder 0800/111 0 222 findet ihr kostenfrei Hilfsangebote in vermeintlich auswegslosen Lebenslagen.