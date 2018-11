Daniel Küblböck: Neue Details! Eine enge Freundin packt aus

Was passierte wirklich auf der AIDAluna? Bis heute wurde der Fall Daniel Küblböck nie ganz aufgeklärt. Vor seinem Sprung sahen ihn viele nur als fröhlichen Paradiesvogel. Doch im inneren sah es ganz anders aus.

Machte der ständige Druck Daniel kaputt?

Seine enge Freundin Nicole Prylutzki lernte auch die zerbrechliche Seite des Sängers kennen. Seit Anfang der 2000er begleitete die Stylistin ihn zu Auftritten und Terminen. Schnell wurden die beiden gute Freunde. "Er tat mir fast leid, als ich ihn das erste Mal getroffen habe. Er wirkte so überarbeitet und gehetzt auf Grund der vielen Termine und des Drucks, den die Öffentlichkeit auf ihn ausübte", erzählte sie im Interview mit . "Er war ja noch so jung und wurde direkt in dieses Haifischbecken geworfen. Da habe ich nur gedacht: 'Hoffentlich geht er da nicht unter'."

Nicole Prylutzki: "Ich kann es bis heute nicht glauben"

Als Nicole von seinem Verschwinden erfuhr, fiel sie aus allen Wolken. "Ich kann es bis heute nicht glauben. Man denkt ja immer, dass er plötzlich wieder zur Tür reinkommt. Das hat mich wirklich emotional tief getroffen." Doch ein Andenken an ihren Freund hat Nicole noch in ihrem Schrank. Ein Bühnen-Outfit aus früheren Zeiten. "Ich habe es rausgeholt und hätte gar nicht gedacht, dass ein Kleidungsstück sowas auslösen kann. Ich hatte das in der Hand und dachte, dass ich umfalle."

Nach seinem Verschwinden sei laut Nicole so viel Falsches geschrieben worden. Jetzt will sie ein für alle Mal mit den Gerüchten aufräumen. Am 17. Dezember erscheint ihr Buch "Daniel Küblböck - So war er wirklich".