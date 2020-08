Daniel Küblböck: Neue Instagram-Seite sorgt für Rätselraten

Kommt seine Familie denn nie zur Ruhe? Zwei Jahre nach Daniel Küblböcks Verschwinden ist das Rätselraten um den Sänger neu entfacht. Zunächst bemerkten Fans, dass Einträge von seinem Instagram-Profil verschwanden. Wer dahintersteckt? Unklar. Wenig später kam heraus, dass Daniel für tot erklärt werden soll - auf Antrag einer ehemaligen Assistentin. Ein Schock für seine Familie. Und nun gibt es erneut unerklärliche Vorgänge...

Ein neues Instagram-Profil unter dem Namen danielkublbockmusic ist aufgetaucht, schickt offenbar Anfragen an Daniels Fans. Auf seinem offiziellen Account ist bereits eine hitzige Diskussion entfacht. Auf dem neuen Profil werden seit wenigen Tagen regelmäßig Fotos von Daniel Küblböck gepostet. Bei genauem Hinsehen fallen jedoch Ungereimtheiten auf: So ist Daniels Nachname falsch geschrieben, und auch der Link zu seiner Homepage ist fehlerhaft. Es handelt sich also offenbar um eine Fan-Seite oder einen Trittbrettfahrer. Dennoch wollen viele Fans die Hoffnung nicht ganz aufgeben, dass es sich womöglich doch um ein Lebenszeichen ihres Idols handelt.

Daniel Küblböcks Familie setzt sich per Anwalt zur Wehr

Für seine Familie dürfte es nicht leicht zu ertragen sein, dass anonyme Personen im Internet vermeintlich als Daniel Küblböck posten. Seine Angehörigen machen derzeit ohnehin schon viel durch. So reagierte Vater Günther Küblböck vollkommen fassungslos als er erfuhr, dass Daniel für tot erklärt werden soll. Denn der Antrag beim Amtsgericht stammt nicht von ihm. Statt in Frieden um seinen vermissten Sohn zu trauern, müssen nun Anwälte eingeschaltet werden.