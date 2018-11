Daniel Küblböck: Neuer Skandal in der Schauspielschule!

Kurz nach dem tragischen Vorfall wurde an dem Europäischen Theaterinstitut (ETI) in Berlin ein Foto von Daniel in den Hauseingang gehängt. Dort konnten Freunde und Fans Blumen niederlegen und Anteil nehmen. Doch dann der Schock! Letzte Woche war das Bild plötzlich verschwunden - sehr zum Ärger der aufgebrachten Fans. Auf und Co. machten sie ihrem Ärger Luft.

Deshalb wurde das Bild entfernt

Theaterchef Robert Mau meldete sich jetzt gegenüber der "BILD"-Zeitung zu Wort. "Das Foto wurde vorübergehend aus unserem Schaukasten entnommen, da dieser in Zusammenhang mit den bevorstehenden Präsentationen neu gestaltet wird. Es ist nicht nur für die Fans, sondern auch für uns am ETI sehr wichtig. Noch ist er ja unser Schüler. Er hätte Mitte September seine Abschlussaufführung nachgeholt, die er bekanntlich aus gesundheitlichen Gründen im Juli nicht spielen konnte." Am Samstag wurde das Bild dann wieder in den Schaukasten gestellt.

Wie viel Mitschuld trägt die Schauspielschule?

Die Schauspielschule geriet immer wieder in den Fokus. Angeblich wurde Daniel von seinen Mitschülern gemobbt. Auch die Auswahl des Stücks soll einen großen Anteil an Daniels drastischer Entscheidung gehabt haben. "Er nahm die Ausbildung dort extrem ernst und war froh, dass im September alles vorbei gewesen wäre. Danach wollte er sich ein Engagement an einem deutschen Theater suchen. Er liebte es, klassische Stücke zu spielen. Leider wählte die Dozentin dann dieses, aus meiner Sicht, völlig kranke Stück 'Unschuld: Das Leben auf der Praça Roosevelt' als Abschlussarbeit aus", erzählte sein Vater Günther der "Bunte". "Daniel musste einen Transvestiten spielen. Das wollte er zuerst nicht, plötzlich ging er voll auf in der Rolle. Er wollte ja einen guten Abschluss machen."