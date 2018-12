Daniel Küblböck: Jetzt platzt seiner Familie der Kragen!

Reddit this

Vor drei Monaten ist Daniel Küblböck von Bord der AIDAluna gesprungen. Jetzt will seine ehemalige Stylistin Nicole Prylutzki eine Biographie rausbringen. Ganz zum Ärger seiner Familie...

Stylistin Nicole Prylutzki war seit Anfang der 2000er Daniels ständige Begleiterin. Sie lernte auch die zerbrechliche Seite des bunten Paradiesvogels kennen. Ihrer Meinung nach sei nach seinem Verschwinden so viel Falsches über Daniel geschrieben worden. Mit ihrem Buch "Daniel Küblböck - So war er wirklich" will sie ein für alle Mal aufräumen.

Will Nicole nur Geld mit Daniels Verschwinden machen?

Doch seine Familie ist von dem Plan überhaupt nicht begeistert. Erstmals meldete sich Daniels Stiefmutter auf zu Wort: "Es ist einfach respektlos. Ohne Einverständnis von Daniel oder der Familie. Er ist noch nicht einmal für tot erklärt worden und dann so was! Unmöglich - nur Geldmacherei." Daniels Vater versucht sogar, die Veröffentlichung des Buches zu verhindern.

So rechtfertigt sich Nicole

Autorin Nicole kann die Kritik überhaupt nicht nachvollziehen. "Ich finde das ganz schade. Ich bin ja auf der Seite von Familie Küblböck. Ich möchte ja, dass Daniels Andenken bewahrt wird. Ich möchte, dass er gut dasteht und positiv in Erinnerung behalten wird. Deswegen ist das so schade, dass sie sich in Bild machen - ohne überhaupt den Inhalt des Buches zu kennen", rechtfertigte sie sich gegenüber .

Mittlerweile wird Nicole sogar von wütenden Fans bedroht. "Ich habe die ersten zwei Nächte kaum geschlafen. Ich gehe nicht mehr mit dem Hund vor die Tür." Doch trotzt harter Kritik will sie die Biographie auf den Markt bringen. "In Deutschland herrscht Pressefreiheit. Wenn ich die positiven Geschichten mit Daniel aufschreiben möchte, dann darf ich das auch."