Knapp ein Jahr nach dem Verschwinden von Daniel Küblböck taucht plötzlich ein Mann auf, der dem Sänger zum Verwechseln ähnlich sieht. Was hinter der ganzen Geschichte steckt, erfahrt ihr im Video:

Noch nicht mal ein Jahr ist es her, dass († 33) spurlos von Bord eines Kreuzfahrtschiffs verschwand. Aber offenbar lange genug für seinen Vater Günther (54), den nächsten Sohn durch die Show-Mühle zu jagen: Er managt jetzt Daniels Halbbruder Günther Sebastian Küblböck, der ebenfalls Musik macht – und Daniel zum Verwechseln ähnlich sieht…

Es war eine Schocknachricht, die ganz Deutschland erschütterte: Am 9. September 2018 stürzte Daniel vor der Küste Kanadas über die Reling der „AIDAluna“. Schon bald war klar, dass er extreme psychische Probleme hatte. Vielleicht auch, weil er mit dem plötzlichen Ruhm nach „ “ nicht zurechtkam?

Daniel Küblböcks Bruder will jetzt durchstarten

Damals wurde der im Showbiz gänzlich unerfahrene Günther sein Manager. Viele bezweifelten, dass der erst 17-jährige Sohn damit gut beraten war. Zweifel, die Daniel Küblböck wohl teilte, denn er feuerte seinen Vater später. Doch der will es nun noch mal wissen: Plötzlich taucht ein junger Mann auf, der Daniel wie aus dem Gesicht geschnitten ist – dessen Bruder Günther Sebastian. Er spielt in einer Coverband, singt mit seiner Band „Gezeichnet“ auch eigene Songs. Und jetzt möchte Günther wohl der Karriere seines Sohns aus zweiter Ehe auf die Sprünge helfen.

Daniel Küblböck: Lebt er jetzt als Frau in Kanada?

Vermutlich nicht ganz uneigennützig, sondern in der Hoffnung, dass der berühmte Name Erfolg – und Einkünfte? – garantiert. Daniels Ex-Freund Robin Gasser (22) warf ihm in "Closer" einmal vor, es gehe Günther bei der ganzen Sache auch „ein Stück weit ums Geld“. Hoffentlich wiederholen sich Daniels Probleme nicht bei seinem jüngeren Bruder…

Im Video unten seht ihr, was die Überwachungskameras auf der AIDAluna in den Minuten vor Daniels Sturz aufzeichneten: