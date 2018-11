Daniel Küblböck: Staatsanwalt spricht über das Video!

Reddit this

Er soll von dem Kreuzfahrtschiff in den Atlantik gesprungen sein – danach wurde zwar intensiv nach dem Sänger gesucht, aber er wurde nicht gefunden. Noch immer fehlt von dem ehemaligen -Kandidaten jede Spur.

Dass es ein Video einer Überwachungskamera gibt, war schon länger bekannt. Die Aufnahmen wurden der Polizei zur Sichtung in Passau gegeben. Ein Staatsanwalt schildert nun genau, was in dem Clip zu sehen ist.

Das ist in dem Clip zu sehen

"Die Qualität dieses Videos ist nicht sehr gut, es ist schwarz-weiß und relativ undeutlich, aber man sieht, dass jemand springt. Auch die Uhrzeit passt", erklärt Walter Feiler gegenüber der Münchner „tz“.

"Wir warten noch auf den offiziellen Bericht der kanadischen Behörden", sagt er weiter. Die Ermittlungen gehen also weiter. Ob der Fall aber jemals vollständig aufgeklärt werden kann, bleibt ein Rätsel…