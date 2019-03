Daniel Küblböck: Überraschende Enthüllung! Doch nicht tot?

Es wird nicht ruhig um ! Bis heute ist vollkommen unklar, was in der Nacht auf der "AIDAluna" wirklich passierte. Einige behaupten, dass Daniel über Bord gesprungen sein soll und in den Tiefen des Meeres ums Leben kam. Andere sprechen wiederum von einem tragischen Unfall. Die neuste These stellt alles vorhergegangen nun jedoch in den Schatten...

Daniel Küblböck: Schädelbruch vor seinem Verschwinden!

Daniel Küblböck: Nicht tot?

Wie der Stiefvater von Daniel Küblböck, Herbert Lenz, nun gegenüber einer "Bild"-Doku berichtet, ist er der Meinung, dass Daniel immer noch leben würde. So erklärt er: "Der ist nicht tot. Der wird sich abgesetzt haben. Wieso sollte er sich umbringen? Auf gar keinen Fall" Was für eine krasse ! Doch damit nicht genug! Daniels Stiefvater ist nicht der einzige, der diese Meinung vertritt...

Daniel Küblböck kommt zurück nach Hause

Vor allem die Bewohner von Daniels Heimatort vertreten die Ansicht, dass Daniel nach Hause zurück kehren wird. So erläutert die langjährige Nachbarin der Familie: "Der wird wiederkommen. Daniel ist keiner, der aufgibt." Ob sie mit ihren Vermutungen wohl richtig liegen? Wir können definitiv gespannt sein...