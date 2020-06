Daniel Radcliffe überrascht mit Glatze

Der Schauspieler überraschte nun auf dem Weg zum BBC Radio in London mit Glatze! Allerdings trägt er den neuen Look nicht ganz freiwillig, sondern er ließ sich für eine Rolle scheren. Daniel Radcliffe spielt nämlich in seinem nächsten Film "Imperium" einen FBI-Agenten, der undercover in der Neo-Nazi-Szene ermittelt. Das ist auch der Grund, warum er sich von seiner Haarpracht trennte.

Dass sich der ehemalige Kinderstar für seine Filmrollen immer ziemlich ins Zeug legt, ist nichts Neues. In einem Theaterstück stand er vor einiger Zeit sogar mal splitternackt auf der Bühne. Da ist sein momentaner "Oben-ohne-Look" ja noch vergleichsweise harmlos...