Daniel Schuhmacher: Harte Kritik an "neuem" DSDS!

Wenig begeistert von dem "neuen" DSDS ist zum Beispiel Daniel Schuhmacher (27), der die Show 2009 gewann. Auf der Fashion Week verriet er gegenüber InTouch Online, was ihn an der neuen Staffel am meisten stört: "Ich finde es sehr schade, dass die Kandidaten in den Castings jetzt schon mit Mikrofon singen, mit Effekten und allem. Früher kamen Leute einfach rein, mussten a cappella singen und echt zeigen, was sie können. Gerade am Anfang sollte man doch erkennen, wie jemand singen kann, und das fehlt mittlerweile einfach."

Besonders hart für Daniel: Er hat den Eindruck, dass die Entwicklungen bei DSDS sogar seiner Musikkarriere im Weg stehen. "Für jemanden, der aus so einer Show kommt und Musik machen will, ist das schwierig, weil man da immer mit verglichen wird. Das ist leider echt so ein negativer Beigeschmack mittlerweile. Es geht halt immer weniger um Musik und immer mehr um das Drumherum. Das ist echt ein Kampf für mich", klagt der Sänger.

Dumm nur, dass man bei RTL nach den Quoten-Erfolgen der vergangenen Wochen derzeit wohl kaum eine Rückkehr zum alten Konzept plant...