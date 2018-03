Ohje, das sind definitiv keine guten Nachrichten! Gestern Abend konnten alle Bachelor-Fans beobachten, wie Daniel Völz seiner Kristina die letzte Rose überreichte. Auch nach dem großen Bachelor-Finale behaupteten Daniel und Kristina, dass sie immer noch ein Paar wären. Doch die beiden sollen dabei allen nur was vorgemachen! Alles Fake - heißt es in den neusten Informationen über den Bachelor und seine Kristina!

Bachelor 2018: Knallharte Abrechnung mit Daniel Völz

Daniel Völz und Kristina: Alles nur Schwindel?

Schon in der ersten Bachelor-Folge wollte Kristina ihre Sachen packen und den Bachelor wieder verlassen. Der Grund: Sie wolle die wahre Liebe finden. Im Verlauf der Show schien es zwischen den beiden besser zu laufen. Kristina konnte sich anscheinend in das Herz des smarten Junggesellen kämpfen und erhielt sogar die letzte Rose. Ihr Plan schien aufgegangen zu sein. Doch jetzt der Schock! Zum Erschrecken aller Fans machen aktuell Gerüchte die Runde, in denen behautet wird, dass die beiden allen nur etwas vormachen sollen. Vor allem Daniel soll ein falsches Liebes-Spiel spielen!

Bachelor 2018: Daniel Völz ist nicht verliebt!

Im gestrigen Bachelor-Finale gestand Daniel Völz seiner Kristina seine großen Gefühle. Mit den Worten "Ich liebe dich" beendete er den Kampf um sein Herz. Kristina ging als Gewinnerin der aktuellen Bachelor-Staffel hervor. Wie jetzt allerdings behauptet wird, soll Daniel seiner Auserwählten und den Bachelor-Fans nur etwas vormachen. So verrät der Beziehungsexperte Emanuel Albert gegenüber "Promiflash": "Daniel hat in der gesamten Staffel vor allem eines bewiesen: Er kann unglaublich gut daherreden, er kann einen toll wieder einfangen und er kann es so darstellen – genau wie beim Immobilienverkauf – wie es der andere eigentlich braucht. Und damit glaube ich nicht, dass er sich wirklich verliebt hat."

Vernichtende Worte, die zeigen: Daniel scheint ein falsches Spiel zu spielen. Was an den Vermutungen dran ist, ist nicht bekannt. Daniel und Kristina äußerten sich bis jetzt noch nicht dazu.