Daniel Völz: Bewegender Abschied von Opa Wolfgang Völz!

Die Nachricht bewegte ganz Deutschland. Wolfgang Völz, die berühmte Stimme von Käpt'n Blaubär, ist im Alter von 87 Jahren gestorben. Jetzt meldet sich sein Enkel Daniel Völz zu Wort und nimmt Abschied von seinem Opa.

Daniel Völz: "Du warst wie ein Vater für mich."

Auf Instagram teilt Daniel Völz einen alten Schnappschuss von sich und seinem berühmten Opa. Seine Worte sind bewegend. "Opa - Was haben wir gelacht, was hatten wir für Spaß. Du warst wie ein Vater für mich, wahrscheinlich der wichtigste Mann in meinem Leben. Du hast mir so viel beigebracht und mir gezeigt wie man seinen eigenen Weg geht. Jetzt hast du dich verabschiedet, und hast mir somit nochmals etwas beigebracht... wie wichtig Familie ist. Obwohl du nicht mehr bei uns bist, wirst Du für immer in meinem Herzen bei mir seien", schreibt Daniel Völz.

Dann richtet der Bachelor auch Worte an seine Fans und bedankt sich für die Unterstützung in dieser schweren Zeit.

Daniel Völz: Erst die Trennung, dann die Trauer

Daniel Völz hat es aktuell nicht leicht. Erst ging die Beziehung von ihm und Kristina Yantsen in die Brüche und jetzt muss er den Tod seines Opas verkraften. Doch er schaut nach vorne. Denn das ist etwas, was sein Opa gewollt hätte! "Mein Opa war bekannt für seinen Humor, und würde auch jetzt irgendeinen Spruch raushauen wo man einfach nur lachen müsste. Er würde sagen das Leben geht weiter, und lasst uns lieber glücklich seien das wir so schöne Momente zusammen hatten", schreibt der RTL-Star weiter.