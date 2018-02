Daniel Völz: Das geht eindeutig zu weit!

Was ist nur bei "Der Bachelor" los? Das es in der achten Staffel der Kuppel-Show heiter hergeht, ist den meisten Fans bekannt. Allerdings wird dabei nicht nur geflirtet was das Zeug hält, auch der Zickenkrieg zwischen den Kandidatinnen scheint immer mehr zu eskalieren. Es wird deutlich: Die Ladys sind nicht nur in Sachen "Liebe" absolut "on Fire". Für Daniel jedoch kein Grund, sich aus seinem Liebes-Konzept bringen zu lassen. Bis jetzt! Wie bekannt wurde, scheint die Situation in der heutigen Sendung komplett zu eskalieren...

Bachelor 2018: Alle News und Fakten zu Daniel Völz und den Kandidatinnen

Daniel Völz kassiert Ohrfeige!

In der heutigen Show können sich die Bachelor-Fans auf jede Menge Aktion freuen. Neben heißen Dates, kommt es bei einer Pool-Party zu einem dramatischen Unfall, der für eine Kandidatin im Krankenhaus endet. Doch damit nicht genug! Während Daniel im Verlauf der Sendung einen sexy Flirt mit Yeliz inszeniert, endet für ihn das Liebes-Abenteuer mit einer Ohrfeige!

Daniel Völz: Damit hätte niemand gerechnet!

Als hätte sie es geahnt, gesteht Samira vor der "Nacht der Rosen": "Es könnte sein, dass Daniel heute ein paar Herzen bricht" - sie sollte Recht behalten. Aber diesmal werden nicht nur Herzen gebrochen. Auch Daniel muss in der heutigen Sendung Stäke beweisen. Der Grund: Kandidatin Yeliz verpasst dem Bachelor eine ordentliche Ohrfeige. Ein Schock für Daniel und die anderen Ladys!

Wie das Liebes-Abenteuer nach der Ohrfeige bei dem Bachelor und den anderen Kandidatinnen weitergeht? Wir können gespannt sein...