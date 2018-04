Daniel Völz: Jetzt packt Chethrin Schulze aus!

Was ist nur los bei Bachelor Daniel Völz? Obwohl er und Kristina nach dem Bachelor-Finale ihre Liebe öffentlich bestätigten, scheint es immer wieder Spekulationen darüber zu geben, dass die beiden bereits wieder getrennt sind. Dabei geht es sogar so weit, dass die Rede davon ist, dass Daniel bereits eine Neue haben soll. Diese soll sogar niemand geringeres als TV-Sternchen Chethrin Schulze sein.

Ein genaues Statement gaben die drei dazu noch nicht ab. Bis jetzt! In überraschenden Beichte verrät Chethrin nun, was wirklich zwischen ihr und Daniel geht.

Bachelor Daniel Völz und Kristina Yantsen: Ist ihre Beziehung nur Fake?

Daniel Völz und Kristina: Längst getrennt?

Immer wieder ist die Rede davon, dass Daniel Völz und seine Kristina ihre Liebe lediglich aus PR-Gründen am Laufen halten würden. Was an diesen Gerüchten dran ist, ist nicht bekannt. Allerdings sorgte erst kürzlich ein Social Media-Status von Kristina für mächtig Aufsehen. Wie es heißt, soll sie sich dabei als Single ausgegeben haben. Doch damit nicht genug! Auch Daniel soll bereits anderweitig vergeben sein. Immer wieder behaupten einige Fans zu wissen, dass Daniel eine Liaison mit Chethrin Schulze am Laufen haben soll.

Doch was ist daran an den wilden Behauptungen?

Chethrin Schulze: Jetzt packt sie über Daniel Völz aus

Das Chethrin Schulze und Daniel wirklich einen wilden Flirt führen, ist laut der hübschen Blondine, definitiv ausgeschlossen. So berichtet sie gegenüber "Promiflash": "Ich bin Single". Eindeutiger hätten ihre Antwort also nicht ausfallen können. Ob dadurch die wilden Gerüchte um Daniels Liebesleben ein Ende finden werden? Wir können gespannt sein...