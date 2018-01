Daniel Völz: Diese Kandidatin ist seine geheime Favoritin!

Gestern Abend ging es wieder heiß her in der Bachelor-Villa. Trotz des Zickenkrieges zwischen den Kandidatinnen, ließ sich Daniel die Liebes-Stimmung nicht verderben. Er ging, wie Gewohnt, aufs Ganze. Kein Wunder also, dass Daniel als wildester Bachelor aller Zeiten bezeichnet wird - bis jetzt! In der Ladys-Villa könnte schon bald Ruhe einkehren. Der Grund: Wie es aussieht, hat Daniel bereits seine Favoritin gefunden. Ist der Kampf um Daniel Völz bald beendet?

Bachelor Daniel Völz: Er zieht zu seiner Gewinnerin nach Deutschland!

Daniel Völz such seine Traumfrau

Momentan ist Daniel Völz bei "Der Bachelor" noch auf der Suche nach der großen Liebe. Bei Gruppen- und Einzeldates hat er dabei die Möglichkeit, seine Auserwählten näher kennen zu lernen. Allerdings könnte das "Daten" bald ein Ende haben. In der vorletzten und letzten Folge wurde deutlich: Daniel scheint einen Liebling zu haben.

Hat sich der Bachelor schon entschieden?

Letzte Woche hatte Kandidatin Svenja bereits die Chance, mit ihrem Traummann gemeinsam Zeit zu verbringen. So auch gestern Abend. In einem Einzeldate wurden heiße Blicke und wilde Küsse zwischen Svenja und Daniel ausgetauscht. Logisch, dass sich daduch die meisten Bachelor-Fans schon jetzt sicher sind: Svenja wird die letzte Rose von Daniel erhalten. Ob dies allerdings wirklich der Fall ist, werden die nächsten Folgen zeigen. So lange haben Svenja und Daniel noch die Möglichkeit, sich besser kennen zu lernen. Wir können also gespannt sein!