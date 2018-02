Ohje, die Liebeszeichen scheinen nicht gut für Daniel Völz zu stehen. Morgen zieht der Bachelor mit seinen verbliebenen sieben Ladys von Miami nach Texas. Dort will Daniel seine Herzdamen noch genauer unter die Lupe nehmen, um seine große Liebe zu finden. Eine Lady macht ihm dabei jedoch einen Strich durch die Rechnung: Sie verlässt den Bachelor freiwillig.

Bachelor 2018: Böser Betrugs-Verdacht gegen Daniel Völz

Bachelor Daniel Völz: Findet er in Texas die Richtige?

Die Reise von Miami nach Texas hat für Daniel einen ganz bestimmten Grund. Er will seine letzten sieben Ladys noch genauer kennen lernen. So verrät er gegenüber "RTL": "Ich finde es wichtig, dass man mal beweist, dass man auch anders sein kann." Ehrliche Worte, die allerdings nicht bei allen Kandidatinnen auf Zustimmung stoßen. In der "Nacht der Rosen" ist diesmal nicht Daniel der, der die Körbe verteilt...

Bachelor Daniel Völz wird abserviert

In der "Nacht der Rosen" muss Daniel eine bittere Enttäuschung einstecken. Eine Kandidatin offenbart dem Bachelor, dass sie sich keine gemeinsame Zukunft mit ihm vorstellen kann. Sie geht freiwillig. Welche Herzdame "Lebewohl" sagt und wie Daniel damit umgeht, erfahrt ihr morgen Abend um 20:15 bei "RTL".